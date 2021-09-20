"لاند كروزر GR Sport" تصل أسواق الإمارات

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت "الفطيم تويوتا"، عن إطلاق طراز "GR Sport" المرتقب من سيارة لاند كروزر في أسواق الاإمارات والمنطقة، في "خطوة تعزز المكانة المرموقة لـ "لاند كروزر" كإحدى أفضل سيارات أداءً على الطرقات الوعرة في منطقة الشرق الأوسط".

ويأتي إطلاق "GR Sport" بعد ثلاثة أشهر من وصول الجيل الأحدث من "لاند كروزر 300" في أسواق المنطقة، ويستند طراز "GR Sport" على أكثر من 25 عاماً من الخبرات المكتسبة في مشاركة "تويوتا" بـ "رالي داكار" الشهير، والفعالية الرياضية الأطول والأكثر صعوبةً في عالم رياضة المحركات بشكل عام، والراليات على وجه التحديد.

ويتفرد طراز "GR Sport" الجديد، بميزات حصرية تتضمن نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني، الأول من نوعه في العالم، والذي يتحكم بتعديلات الثبات والاستقرار بشكل تلقائي، ما يسهم في تعزيز استقرار القيادة ضمن المدينة، والارتقاء بأدائها على الطرق الوعرة إلى مستويات متقدمة، حيث يتم التحكم إلكترونياً وتلقائياً بالمخمدات (النوابض) الأمامية والخلفية، وبشكل مستقل ومتكيف مع الظروف المختلفة للطرقات، وحالة كل عجلة على حدى، ما يقدم مستويات راحة اكبر لركاب المقصورة بجانب حصول السيارة على استقرار أكبر.

وتم تزويد "GR Sport" بجهاز استشعار لعزم الدوران الانزلاقي التفاضلي المحدود، بما يساعد على تحسين الأداء على مختلف الطرقات الوعرة، كما جاء هيكل السيارة مزداناً بأقواس عجلات كبيرة الحجم، وعتلة للتأرجح، وواقيات خلفية فريدة للطين، بالإضافة إلى شعارات وملصقات "GR" التي تتواجد على الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.