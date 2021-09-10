«ديفندر V8 بوند» نسخة محدودة الإصدار من «لاند روفر» للعميل السري «007»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «لاند روفر» عن نسخة خاصة محدودة الإصدار من طرازها «ديفندر»، حملت اسم «ديفندر V8 بوند»، تتمتع بهيكل ومقصورة سوداء ذات تصميم أنيق، مستلهمة من سلسلة «أفلام العميل السري جيمس بوند 007»، وذلك بالتزامن مع عرض الجزء الأحدث من هذه السلة «لا وقت للموت»، الذي سيتم عرضه في دور السينما العالمية نهاية الشهر الجاري.

وقالت «لاند روفر»: «إن النسخة الخاصة من (ديفندر V8 بوند) السوداء اللون، سيقتصر إنتاجها على 300 نسخة فقط، على أن تستند إلى ذات نطاق محركات الأسطوانات الثماني، المتوافر في طراز العام الجاري، القادر على إنتاج قوة 518 حصاناً، و625 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى للمحرك، على أن يرتبط المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مكونة من ثماني نسب (سرعات)، تتولى نقل القوة المحركة إلى العجلات الأربع».

وجاءت النسخة الخاصة، مع تعديلات في نظام التعليق، ومستويات النوابض، والترس التفاضلي الخلفي الإلكتروني.

وتوافر «ديفندر V8 بوند» بخيارين على صعيد الهيكل الخارجي، مع الإصدار «90»، الذي يأتي بجسم قصير وثلاثة أبواب، والإصدار «110»، الذي يتمتع بجسم طويل وخمسة أبواب، ويمتاز كلا الإصدارين بباقة تصميم سوداء، وعجلات باللون الأسود اللامع من قياس 22 بوصة، ومكابح بلون «أزرق-زينون».

كما يزدان الهيكل والعديد من أركان المقصورة بشعار «007»، بما فيها باب صندوق الامتعة، والعتبات المضاءة ورسومات الشاشة في الكونسول الوسطي للمقصورة، في تأكيد على حصرية هذه النسخة، خصوصاً أن «لاند روفر» منحت سيارتها أرقاماً تسلسلية، من خلال نقش يوضح أنها واحدة من أصل 300 نسخة.

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