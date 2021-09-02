أسرع سيارات «لامبورغيني هوراكان».. قوتها تصل إلى 2000 حصان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وضعت شركة «AMS Performance» الأميركية، بصماتها على طراز «لامبورغيني هوراكان»، بإدخال جملة من التعديلات، تركزت بشكل كبير على نطاق المحرك وبعض الترقيات الميكانيكية، استطاعت من خلالها تحويل السيارة السوبر إيطالية الشهيرة، إلى أسرع طرز «لامبورغيني» على الإطلاق، مع محرك معدل قادر على إنتاج قوة 2000 حصان، و1734 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى.

ويحظى طراز «هوراكان» الذي تم إنتاجه للمرة الأولى في 2014، بشعبية واسعة من عشاق عالم السرعة حول العالم، قبل أن تتجه شركة «AMS Performance» التي صنعت سابقاً العديد من أسرع وأقوى سيارات «نيسان GT-R» في العالم، إلى وضع بصماتها على طراز «هوراكان»، بإنتاج نسخة معدلة حملت اسم «ألفا»، تم خلالها ترقية أجزاء المحرك المكون من 10 أسطوانات بسعة 5.2 لترات، بجانب تزويده بشاحن توربيني مزدوج، ما كان كفيلاً في منحه نطاق قوة يصل إلى 2000 حصان، ويتولى نقلها إلى محور العجلات الخلفي، ناقل حركة مزدوج القابض مكون من سبع سرعات.

ونجحت «هوراكان» المعدلة، عند اختبارها فعلياً على مضمار «Hail Mary Derby» في ولاية ميرلاند الأميركية، في تأكيد هويتها كأسرع سيارات «لامبورغيني» على الإطلاق، بعد أن تمكنت على المضمار المخصص لسباقات «الدراج ريس»، من قطع مسافة ربع ميل (400 متر)، بزمن قياسي جديد قدره 7.33 ثوانٍ، وتسجيل سرعة قصوى بلغت 313 كيلومتراً في الساعة في رقمٍ قياسي آخر لم يسبق لطراز «هوراكان» تحقيقه من قبل.

وسبق لشركة «AMS Performance» في عام 2015، تقديم نسخة «ألفا 9» التي تعد أولى محاولاتها في تعديل طرز «لامبورغيني هوراكان»، في نسخة اقتصرت حينها على محرك قادر على إنتاج قوة 1000 حصان.

يُذكر أن «لامبورغيني» تتجه نحو نهاية دورة إنتاجها من طرز «هوراكان»، مع اقتراب العلامة الإيطالية من إنتاج سيارة رياضية خارقة بديلة عنها في المستقبل القريب.

المحرك: 10 أسطوانات.

السعة: 5.2 لترات.

الشاحن: توربو مزدوج.

القوة: 2000 حصان.

العزم: 1734 نيوتن/‏متر.

0-400 متر: 7.33 ثوانٍ.

السرعة القصوى: 313 كيلومتراً في الساعة.