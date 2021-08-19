نيسان من العربية للسيارات تحرز نمواً بنسبة 32% في النصف الأول 2021

المصدر: دبي-الاماارت اليوم.

قالت "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، أنها سجلت نمواً قوياً في المبيعات بنسبة قدرها 32% في النصف الأول من العام الجاري 2021، لتتجاوز بذلك أداء السوق بنسبة 21%.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ميشال عياط، في بيان صحافي اليوم (الخميس): "يعد النمو المسجل لهذه الفترة دليلاً على التعافي القوي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزى ذلك إلى الرؤية الحكيمة لقيادتها، والمبادرات التي أعلنت عنها حكومة دبي لترسيخ مكانة الإمارة في مرتبة متقدمة على قائمة المدن العالمية. لقد نجحنا في تجاوز توقعات السوق، مع زيادة مبيعات نيسان بنسبة 2% مقارنة بالعام 2019، ما يمثل تجسيداً واضحاً لقدرات فريقنا عبر قطاعاتنا التقليدية والإكترونية، لضمان رضا عملائنا في كل خطوة خلال رحلتهم معنا. وفي الوقت ذاته، نواصل التزامنا للحفاظ على هذا النجاح، من خلال إطلاقنا للعديد من الموديلات الرائعة خلال هذا العام".

وأضاف عياط: "مع اقتراب انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، فإننا نبدي أعلى درجات الثقة والعزيمة من أجل الحفاظ على هذا النجاح حتى العام المقبل".

ويؤكد هذا النمو على الانتعاش القوي الذي تشهده علامة نيسان، ويبدو ذلك جلياً من خلال الأداء الإيجابي لفئة سيارات الدفع الرباعي، حيث تم إطلاق "باترول نيسمو" و "أكس-تريــل" و " إكس-تيرا " في نوفمبر 2020.