عروض صيفية جديدة من "أودي" في أبوظبي والعين على سيارات السيدان

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.

أعلنت شركة "أودي" أبوظبي عن عروض جديدة خاصة بموسم الصيف على طرازات Audi A7 و A6 Signature و Audi A4 S-line، المتوفرة الآن في صالات عرضها في أبوظبي والعين.

وقالت الشركة في بيان لها ان العروض تقدم ضمانًا غير محدود الأميال لمدة خمس سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات، والخدمة لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى التأمين والتسجيل المجاني للسنة الأولى.

ويأتي الإصدار الخاص Audi A7 بسعر 299 ألف درهم إماراتي، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في غضون 8.1 ثانية فقط.

بينما طراز A6 Signature يبدأ بسعر 235 ألف درهم إماراتي حيث تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في غضون 6 ثوانٍ فقط.

في حين تجسد سيارة Audi A4 S-line الديناميكية والقوة والطابع الرياضي الحقيقي من كل زاوية ويمكن للمركبة التسارع من 0-100 كم / ساعة في 5.8 ثانية فقط. وسعرها يبدأ من 175 ألف درهم إماراتي.