بنتلي تطلق نسخة هجينة من سيارتها الفاخرة "فلاينج سبر هايبرد"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت Bentley Motors، اليوم، عن تفاصيل خاصّة بالطراز الفاخر الأحدث من الشركة البريطانية العريقة لتصنيع السيارات الفخمة، وذلك ضمن مسيرتها الهادفة لتحويل مجموعة سياراتها إلى كهربائية.

ويرتكز إطلاق طراز Flying Spur Hybrid الهجين الجديد على النجاح الذي تمتّع به الجيل الثالث من Flying Spur، حيث يتم استخدام نظام توليد حركة ثالث عالي الابتكار لتوفير سيارة Bentley الأكثر صداقة للبيئة حتى هذا التاريخ. ومن شأن طرح Flying Spur Hybrid أن يُوجِد عائلة من سيارات Bentley الهجينة للمرّة الأولى، مما يؤكّد على التزام Bentley باستراتيجية Beyond100 التي تعتمدها لإيجاد شركة محايدة كربونياً في جميع عملياتها وأن تكون شركة التنقّل الفاخر الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة.

وتشير الإضافة الأحدث إلى المجموعة الهجينة الجديدة من Bentley إلى أن التهجين لا يشكّل مساوَمة على الفخامة والأداء. ومن خلال الجمع غير المحسوس بين محرّك الاحتراق الداخلي والمولّد الكهربائي، فإن السكون الراقي سيكون متاحاً بغضّ النظر عن وضعية القيادة المختارة أو الأسلوب المعتمَد.

يجمع نظام توليد الحركة الجديد محرّك V6 سعة 2.9 ليتر من وقود البنزين مع مولّد كهربائي متطوّر، وهو يُنتِج طاقة مجمَّعة تبلغ 536 حصاناً (544 PS) و750 نيوتن-متر من العزم (553 رطل-قدم). وبالتالي تصبح Flying Spur الجديدة أكثر Bentley كفاءة على الإطلاق، وهي قادرة على تغطية مدى قيادة يزيد عن 700 كيلومتر عند التعبئة الكاملة.

ومع احتياطات عالية للطاقة ومستويات عزم فائقة واستجابة سريعة للتخنيق، فإن الطراز الهجين الأحدث يعطي فرصة تقدّم بسيطة لسيارة Flying Spur V8 من ناحية التسارع، حيث إنه يستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلاً بالساعة من نقطة الثبات التام في أقل من 4.1 ثواني.

أما داخل المقصورة، فيمكن استبدال مفتاح التشغيل-الإيقاف الأوتوماتيكي بأداة تحكّم بالوضعيات الكهربائية الثلاث – EV Drive، Hybrid Mode وHold Mode، مما يمكّن السائق من إدارة استخدام البطارية خلال الرحلة. ويتم تفعيل وضعية EV Mode بمجرَّد تشغيل السيارة، وهي تعزّز تجربة القيادة الكهربائية للحد الأقصى.

نظام توليد حركة متمحور حول البيئة

يتميّز الجمع بين محرّك عالي الكفاءة ومولّد كهربائي متطوّر بكونه يوفر المرونة والعملانية المرتبطة بنظامَي توليد الحركة W12 وV8 المتاحَين اليوم، بحيث يحقّق الاستجابة والمزايا التفاعلية والتجربة الراقية جداً.

ويولّد محرّك V6 الجديد ذو سعة 2.9 ليتر قوّة قدرها 410 أحصنة (416 PS) و550 نيوتن-متر (406 رطل-قدم) من العزم حتى 5650 دورة بالدقيقة. ويُنتِج المحرّك ما يزيد عن 150 حصاناً لكل ليتر، وهذا أكثر حتى من Flying Spur V8.

من ناحيته، يقع المولّد الإلكتروني المتطوّر بين نظام نقل الحركة والمحرّك، وهو يُنتِج ما يصل إلى 134 حصاناً (136 PS) و400 نيوتن-متر (295 رطل-قدم) من العزم.

ويحصل المولّد الكهربائي على طاقته من بطارية أيونات الليثيوم بقوّة 14.1 كيلوواط بالساعة، ويمكن شحنها حتى 100 بالمئة خلال فترة قصيرة تبلغ ساعتين ونصف تقريباً. وتعمل الإلكترونيات الخاصّة بالقوّة على تحويل الطاقة المخزَّنة من بطارية الفولتية العالية لتزويدها إلى المولّد الكهربائي أو تكملة البنية التحتية الكهربائية الموجودة في السيارة بطاقة 12 فولت.

ويدفع نظام توليد الحركة المجمَّع سيارة Flying Spur Hybrid من صفر إلى سرعة 60 ميلاً بالساعة في 4.1 ثواني، وحتى سرعة قصوى تبلغ 177 ميلاً بالساعة. ولا تزال قِيَم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاستهلاك المنخفض للوقود قيد المصادَقة، وسوف تشكّل أكثر نظام توليد حركة صداقة للبيئة ضمن المجموعة.

تكامل ذكي للتقنيات

تشكّل المقصورة الداخلية لسيارة Flying Spur Hybrid جمعاً ملفِتاً لأحدث التقنيات المتكاملة والمواد الجميلة والروعة التصميمية، وهي الآن كلّها مجتمعة مع الخصائص المطلوبة لسيارة هجينة قابلة للوصل بمقبس كهربائي.

ويسمح زر خاص التحكّم بوضعيات القيادة الكهربائية (E Modes) الثلاث – EV Drive، Hybrid Mode وHold Mode، وهو ما يمنح السائق حرية اختيار إدارة استخدام البطارية يدوياً أو أوتوماتيكياً خلال الرحلة.

تتميّز وضعية EV-Drive بكونها تعزّز تجربة القيادة الكهربائية، وهي مثالية للقيادة داخل المدينة. أما وضعية Hybrid الهجينة، فتعزّز كفاءة السيارة وبالتالي تُعدّ الأفضل للرحلات الطويلة. وأخيراً، تُوازِن وضعية Hold Mode طاقة المحرّك والطاقة الكهربائية لأجل حفظ شحنات البطارية عالية الفولتية للاستخدام اللاحق، مما يحفظ الطاقة الكهربائية.

إضافة للتجهيزات القياسية المتوفرة، يمكن للعملاء أيضاً اختيار الحصول على صندوق جداري بعلامة Bentley التجارية متوفر كخيار دون تكلفة إضافية، وهو يمنح حلاً جذّاباً لتوضيب وحدة الشحن وتخزين أسلاك الشحن بشكل أنيق.

طراز مميّز ضمن مجموعة Flying Spur

تقدّم Flying Spur Hybrid سبعة ألوان Bentley للاختيار من ضمنها كألوان قياسية. أما مواصفات Blackline Specification، فتوفر بديلاً عصرياً للإضافات الزخرفية الخارجية شاملة نسخة سوداء من شعار الرادياتور Flying B الاختياري المنار والقابل للفتح كهربائياً، وتمنح لمسة جمالية خارجية عصرية أكثر.

وتتألّق السيارة أيضاً عبر درع يحمل كملة Hybrid على الرفرف الأمامي السفلي، وأطراف أنابيب عادم بيضاوية رباعية في الخلف، ونقطة شحن مغطّاة دولية المواصفات على الرفرف الخلفي الأيسر، مما يشير إلى تميّز الطراز الجديد.

أما داخلية Flying Spur Hybrid فتستعرض خبرات Bentley في ابتكار مقصورة عصرية بمستويات لا تُضاهى من الفخامة والابتكار. وتتميّز المقصورة بكونها أنيقة وفريدة، وهي تضم مقاعد فائقة الراحة بخمسة ألوان للكسوات، مع بروز نمط Bentley المجنَّح ’Wing‘ ضمن الكونسول السفلي والواجهة. ويجري تصنيع كل سيارات Flying Spur في مقرّ Bentley الموجود في كرو – وهو أول مصنع في العالم محايد كربونياً لإنتاج السيارات الفخمة. ويمكن البدء بتلقّي طلبات العملاء في فصل الصيف، مع توقّع البدء بتسليم أولى الطلبات للعملاء قبل نهاية 2021.