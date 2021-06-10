«كيا» تكشف عن صور سيارة سبورتاج 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة كيا عن الصور الرسمية لسيارة سبورتاج الجديدة كلياً 2022، التي تأتي «ثمرة تعاون ممتد على شبكة كيا العالمية للتصميم في كوريا وألمانيا والولايات المتحدة والصين»، وقالت الشركة في بيان رسمي إنه سيتم إطلاقها في الأسواق العالمي في وقتٍ لاحق من العام الجاري دون أن تحدد التوقيت.

وكما أكدت الشركة أن السيارة تحافظ على المظهر الجانبي في شخصيتها الأصلية كسيارة رياضية متعددة الأغراض، وأنه للمرّة الأولى في تاريخ سيارة سبورتاج، تم تقديم طراز مصمم خصيصاً لتحقيق شخصية أكثر ثقة وجرأة وعمليّةً، وهو طراز «سبورتاج إكس لاين» (Sportage X-Line)، الذي يحتوي على مصد وعتبات مميزة وحامل سقف منحنٍ. وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي في كيا، كريم حبيب، في تصريحات صحافية: «منحت إعادة تصميم سيارة سبورتاج فريق التصميم الموهوب لدينا فرصة مذهلة للقيام بشيءٍ جديد، حيث استقوا الإلهام من الانطلاقة الجديدة للعلامة التجارية وإطلاق سيارة EV6 الكهربائية، كي يقدّموا الإلهام لعملائنا من خلال التصميم العصري والمبتكر للسيارة الرياضية متعددة الأغراض. مع سيارة سبورتاج الجديدة لم نرد أن نتقدم خطوة واحدة فحسب، بل أن ننتقل إلى مستوى مختلف كلياً في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض». يذكر أن معامل كيا تتوزع على ستة بلدان، وتبلغ مبيعاتها نحو ثلاثة ملايين سيارة كل عام وفق بيانات الشركة.