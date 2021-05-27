طرح طراز جديد من أودي A3 في أبوظبي والعين بسعر 118 ألف درهم

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.

أعلنت شركة علي وأولاده وكيل سيارات أودي في أبوظبي والعين عن طرح طرازات A3 وS3 بالاضافة الىS3 Sportback الجديدة كلياً في صالات عرضها في أبوظبي والعين.

وقالت الشركة في بيان لها ان A3 تأتي بالعديد من المزايا المستقبلية كتجهيزات قياسية، بدءا من الهيكل الرياضي إلى المقصورة الداخلية المتمحورة حول السائق، وبسعر يبدا من 118 ألف درهم.

كما تتميز السيدان بقمرة القيادة الافتراضية ونظام الوسائط الترفيهية المتعددة MMI ومصابيح LED الأمامية الجديدة بالكامل.

وبفضل محرك TFSI سعة 2.0 لتر، تتمكن أودي A3 التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 6.8 ثانية فقط. بينما تقوم علبة تروس ثمانية السرعات S tronic مع التعشيق المزدوج بنقل قوة المحرك إلى الطريق، لتوفير قيادة فعالة وديناميكية ومريحة.

في حين تقدم أودي S3 سيدان تحكمًا رياضيًا مطلقا بفضل نظام التعليق الرياضي S. وهي مزودة بمحرك TFSI بقوة 290 حصان، للتسارع بثقة من 0-100 كم / ساعة في 4.9 ثانية فقط وصولا إلى سرعة قصوى محددة عند 250 كم/ساعة. ويبدأ سعرها من 191 ألف درهم.

أما المظهر القوي لسيارة أودي S3 Sportback، فيبرز مع العناصر الخاصة بخط S، مثل نظام العادم ثنائي الأفرع وحوافه المطلية، وخلفية تضفي مظهرًا رياضيًا بحتا.





