فولكسفاجن تعتزم تسريح ما يصل إلى 5000 موظف
ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليوم الأحد أن شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات تعتزم الاستغناء عن خمسة آلاف موظف في ألمانيا من خلال التقاعد المبكر أو الجزئي للموظفين الأكبر سنا في خطوة قد تتكلف 500 مليون يورو (598 مليون دولار).
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الشركة تأكيدها الاتفاق على الخطة مع مجلس العاملين بما يشمل إتاحة التقاعد الجزئي لمواليد 1964 والتقاعد المبكر بالنسبة للموظفين الأكبر سنا.
ولم يتسن الوصول إلى فولكسفاجن بعد للتعليق.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في الشركة أن فولكسفاجن خصصت 500 مليون يورو من أجل الخطة لأنها تعتزم تعويض الموظفين الذين سيتركون وظائفهم من خلال منحهم زيادات لمستحقات التقاعد رغم أنها ستوفر مليارات على المدى الطويل.