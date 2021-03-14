فولكسفاجن تعتزم تسريح ما يصل إلى 5000 موظف

المصدر: برلين - (رويترز)

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليوم الأحد أن شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات تعتزم الاستغناء عن خمسة آلاف موظف في ألمانيا من خلال التقاعد المبكر أو الجزئي للموظفين الأكبر سنا في خطوة قد تتكلف 500 مليون يورو (598 مليون دولار).

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الشركة تأكيدها الاتفاق على الخطة مع مجلس العاملين بما يشمل إتاحة التقاعد الجزئي لمواليد 1964 والتقاعد المبكر بالنسبة للموظفين الأكبر سنا.

ولم يتسن الوصول إلى فولكسفاجن بعد للتعليق.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في الشركة أن فولكسفاجن خصصت 500 مليون يورو من أجل الخطة لأنها تعتزم تعويض الموظفين الذين سيتركون وظائفهم من خلال منحهم زيادات لمستحقات التقاعد رغم أنها ستوفر مليارات على المدى الطويل.