«جينيسيس» تكشف تفاصيل طراز 2022 من سيارتها «GV70»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «جينيسيس» الكورية الجنوبية، عن طراز عام 2022 من سيارتها «GV70» المنتمية لفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات المتوسطة الحجم، والساعية من خلالها إلى تعزيز حضورها في هذا القطاع الحيوي من المركبات الفارهة، ومنافسة عمالقة الصناعة الأوروبية بحجم طرز «مرسيدس» و«بي إم دبليو».

وتمتاز السيارة بشبك أمامي كبير، ومصابيح تعمل بتقنية «LED» المضيئة، فيما جاءت الخطوط الخلفية مع غطاء صندوق أمتعة مائل، يعلوه جناح كبير، يعكسان اللمسات الإيروديناميكية للسيارة، التي تتكامل مع مصد ضخم ومصابيح خلفية رباعية، وشبكة عادم مزدوجة وكبيرة الحجم. وتتمتع «GV70» بمقصورة فارهة، تتألق مع أجهزة قياس رقمية، ونظام ترفيهي يتم التحكم به من خلال شاشة عريضة تعمل باللمس، كما تم تجهيز لوح القيادة بأزرار أنيقة للتحكم في المكيف. وتزخر المقصورة بتطعيمات الكروم الفاخر واللمسات الفضية، بجانب حصولها على ناقل حركة بتصميم يشبه الجوهرة المصقولة بدقة. ووفرت «جينيسيس» لسيارتها خيارين من المحركات، الأول مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.5 لتر، يضمن إنتاج قوة 300 حصان و422 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران. بينما المحرك الثاني مكون من ست أسطوانات، بسعة 3.5 لترات، ومعزز بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة 375 حصاناً و530 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران، على أن يتصل كلا خيارَي المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.