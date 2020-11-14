«لامبورغيني» تقدم مجموعة «هوراكان إيفو فلو كابسيول»

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدمت «أوتوموبيلي لامبورغيني» الإيطالية مجموعتها (هوراكان إيفو فلو كابسيول)، التي تمثل تشكيلة جديدة من الألوان الفاتحة والجريئة المخصصة لطرازها «هوراكان»، بحيث يتألق عبر طلاء خارجي غير لامع مع ألوان داخلية وخارجية وتجهيزات مكملة.

وتتبنى مجموعة «هوراكان إيفو فلو كابسيول» المستوحاة من تقاليد الألوان الحيوية، التي تعزز قوة شخصية طرز «لامبورغيني»، نمطاً خارجياً لافتاً من الألوان الثنائية، التي تعكس ديناميكية الطرز السوبر رياضية، وتعزز حضورها القوي على الطريق. وقدمت «لامبورغيني» في مجموعة ألوانها الجديدة خمسة أنماط لونية لكل من المكونات الخارجية والداخلية، وهي الأخضر، والأزرق، والأصفر، والأحمر، والبرتقالي، على أن تجتمع جميعها مع السقف والمصد الأمامي والحواف الجانبية المكسوة باللون الأسود غير اللامع. وحرص مهندسو الشركة في طرز «هوراكان إيفو» والمزوّدة بمجموعة «فلو كابسيول» اللونية، على إبراز تفاصيل ضمن المكونات السوداء الداكنة في هيكل السيارة من خلال تطعيمها بالألوان الساطعة الجديدة، ما يمنح السيارة شخصية تجمع في الوقت ذاته بين السوبر رياضية والجذابة. وتستند الطرز المزوّدة بخيارات المجموعة اللونية إلى نطاق محركات «هوراكان إيفو» ذاته والمكونة من 10 أسطوانات، وتنتج قوة 631 حصاناً.