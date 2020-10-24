«هامر» الكهربائية تنطلق رسمياً بقوة 1000 حصان

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت شركة السيارات الأميركية «جي إم سي»، أخيراً، عن المواصفات الكاملة والنطاق السعري لسيارتها الكهربائية الصديقة للبيئة «هامر»، وذلك في طراز خاص بعام 2022، ينتمي إلى فئة الشاحنات الرياضية المخصصة للتعامل مع الطرق الوعرة، وبتصميم مستوحى من طرز «هامر» الشهيرة، وإنما مع محركات كهربائية قادرة على إنتاج 1000 حصان، وبسعر يبدأ من 112 ألف دولار (411 ألف درهم).

وجاءت السيارة الجديدة، مع مصابيح أمامية غير تقليدية، تبرز مع شريط إضاءة بتقنية «LED» بكامل عرض الواجهة الأمامية، يحمل اسم «هامر»، بحيث ان كل حرف مفصول عن الآخر بأعمدة الشبك الأمامي المكونة من سبعة أضلاع، وترمز إلى تاريخ السيارة. كما حصلت السيارة على زجاج أمامي رأسي بزاوية ميلان بسيطة، كما تمتاز «هامر» الجديدة بسقفها القابل للكشف، وخط حزام جانبي مرتفع، وزجاج جانبي ضيق، وعمود فصل بين المقصورة والصندوق الخلفي بزاوية ميلان توفر إحساساً بديناميكية السيارة. بالإضافة إلى حصولها على واقيات عجلات أمامية وخلفية مرتفعة وذات بنية ضخمة، قادرة على استيعاب العجلات الكبيرة، بما يقدم صورة واضحة عن مقدرة السيارة في التعامل مع أقصى التضاريس. وحظيت «الشاحنة الرياضية» بصندوق تخزين خلفي، يمكن الوصول إليه عبر باب متعدد الوظائف، مستمد من طراز «جي إم سي سييرا»، يتولى في بنيته التصميمية تحسين مستويات الديناميكية الهوائية عند الحاجة.