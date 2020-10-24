«تواتارا» أسرع سيارة في العالم بـ «532» كيلومتراً بالساعة

المصدر: إعداد : جوني جبور

استطاعت شركة «إس إس سي» الأميركية، المعروفة باسم «شيلبي سوبر كار»، وعبر سيارتها السوبر رياضية الخارقة «تواتارا» تحطيم الرقم القياسي كأسرع سيارة في العالم، وذلك بعد أن نجح السائق الإنجليزي، أوليفير ويب، في قيادة السيارة على الطريق السريع رقم 160 في ولاية نيفادا الأميركية، وبلوغ سرعة قصوى سجلت 532.7 كيلومتراً في الساعة، محطمة بذلك الرقم السابق المسجل باسم طراز «بوغاتي شيرون» البالغ 490.4 كيلومتراً في الساعة.

وتعتمد «إس إس سي تواتارا» في استخلاص قوتها البالغة 1350 حصاناً، على محرك مكون من ثماني أسطوانات، بسعة 5.9 لترات، والمعزز بضاغط توربيني مزدوج. كما أن المحرك قادر على توليد استطاعة ميكانيكية أعلى تصل إلى 1750 حصاناً عند استخدام وقود «E85» المكون من خليط البنزين مع الإيثانول.

وأوضحت الشركة أنه رغم امتلاك طرازها «تواتارا» لقوة محرك أقل من الطرز المنافسة، إلا أن تكنولوجيا صناعة الهيكل وتزويده بمكونات الإيروديناميكية الهوائية المصنعة من «ألياف الكربون»، بجانب ناقل الحركة سباعي النسب، كانت وراء معدلات الأداء العالية وتحطيم الرقم القياسي للسرعة القصوى، خصوصاً أن ناقل الحركة يأتي بآلية «تعشيق مؤقت»، قادرة على تبديل النسب خلال زمن يبلغ أقل من 10 أجزاء من المائة في الثانية.