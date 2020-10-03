«كيا» تكشف عن الجيل الرابع من سيارتها «سورينتو»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «كيا»، أخيراً، عن الجيل الرابع من سيارتها «سورينتو» المنتمية لفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات المدمجة، وذلك كطراز خاص بعام 2021.

وخضعت سيارة الجيل الرابع لجملة موسعة من التعديلات، بدايةً من اعتمادها على قاعدة عجلات أطول بنحو 3.5 سنتيمترات من سيارة الجيل الحالي، وترافقت مع حصول السيارة على وزن أخف، وصلابة أعلى من خلال الاستخدام المكثف للألمنيوم في بناء الهيكل. كما أسهمت قاعدة العجلات الجديدة في زيادة المساحة الداخلية للمقصورة.

وجاءت الخطوط الخارجية متناغمة مع لغة التصميم المعاصرة لطرز «كيا»، تبرز مع مصابيح أمامية مشابهة لتلك الموجودة في طراز «كيا سلتوس»، والمجهزة بشريط إضاءة نهاري. فيما اكتسبت الخطوط الجانبية تشطيبات من اللون الفضي المصقول أو الأسود اللامع، تتناغم من حيث المظهر مع حواف سوداء اللون أسفل الأبواب، ما يسهم في تعزيز الطابع الرياضي للسيارة.

كما تمت إعادة تصميم الواجهة الخلفية، وتبرز مع أربعة مصابيح طولية مستوحاة من طراز «كيا تلورايد»، ويقبع الجزء الداخلي منها ضمن حيز الباب الخلفي، إضافة إلى تشطيبات من الكروم الفاخر أسفل المصد، مع تصميم لافت لفتحات العادم. وقدمت «كيا» خيارات جديدة للمحركات، من بينها نظام دفع هجين، كما حصلت سيارة الجيل الرابع على تقنيات جديدة كلياً، ومزيد من الأنظمة المساعدة للسائق.