«كيفاني» الألمانية تدخل تعديلات على «بورشه 911»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة كيفاني الألمانية» عن نسخة معدلة من طراز «بورشه 911»، تزهو بمكونات مصنعة من ألياف الكربون، وحصلت على زيادة في معدلات أداء وقوة المحرك.

وأوضحت شركة التعديلات الألمانية أن حزمة التعديلات التي يتضمنها برنامج تطوير السيارة، تشمل مكونات خارجية تعزّز من عوامل الأيروديناميكية الهوائية، مصنعة من ألياف الكربون، وتبرز بوضوح في الأجزاء السفلية من المصد الأمامي، وغطاء المحرك، والعتبات الجانبية، وأغطية المرايا، إضافة إلى تزويد القسم الخلفي من السيارة بجناح كبير الحجم، وناشر هواء سفلي في وسطه مجموعة العادم الرياضية.

كما قدّمت «كيفاني» عجلات مصنعة من السبائك المعدنية خفيفة الوزن وعالية الصلابة، ذات تصميم رياضي، جاءت في المحور الأمامي من قياس 21 بوصة، مقابل حصول المحور الخلفي على عجلات أكبر حجماً من قياس 22 بوصة.

وتقف النسخة المعدلة على نظام تعليق أقل انخفاضاً بنحو 20 ملليمتراً من الطراز القياسي، والذي ترافق مع إتاحة خيار رفع معدلات الأداء، وفقاً لرغبات المتعامل بين 60 و145 حصاناً، لتصل قوة المحرك في ذروتها إلى 595 حصاناً، و700 نيوتن/‏متر من عزم الدوران الأقصى.

بدورها، حصلت المقصورة على ترقية تضمنت إدخال لمسات مصنعة من ألياف الكربون، طالت أجزاء من لوح القيادة، ومكونات في الأبواب الجانبية، إضافة إلى تصميم جديد لعجلة القيادة الرياضية.