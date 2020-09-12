«جينيسيس» تمنح طراز 2021 من «G70» تحسينات في الهيكل والواجهة الجانبية

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «جينيسيس» الكورية الجنوبية، عن البيانات الأولية لمركبتها «G70»، موديل عام 2021، في طراز حصل على جملة تحسينات، لاسيما في الهيكل الخارجي، بما يتماشى مع لغة التصميم الجديدة للصانع الكوري، مع واجهة أمامية حصلت على مصابيح «Quad Lamps» خاصة بـ«جينيسيس»، تضمن للسيارة مظهراً رياضياً يتناغم مع الشبك الأمامي الواسع، وفتحات التهوية على جانب الشبك السفلي الكبير.

وطالت جملة التحسينات، الواجهة الجانبية التي جاءت بخطوط طولية ذات بنية بارزة تعمل مع فتحات جانبية خلف العجلات الأمامية في تعزيز انسيابية الهواء.

وواصلت اللمسات الرياضية فرض نفسها على الخطوط الخلفية، مع تركيب مصابيح رباعية، إضافة إلى أنابيب عادم بيضاوية الشكل، ومشتت هواء يعمل بالتزامن مع الجناح الخلفي المدمج بصندوق الأمتعة، في تعزيز الإيروديناميكية الهوائية، ومنح السيارة ثباتاً أفضل على السرعات العالية.

وعلى الرغم من عدم إفصاح الشركة عن تفاصيل وحدات الطاقة، فإن خبراء عالم السيارات، ومن ضمنهم موقع «موتور 1» توقعوا أن يتم استبدال المحرك رباعي الأسطوانات بسعة لترين بمحرك جديد بسعة 2.5 لتر، معززاً بشاحن توربيني يضمن إنتاج قوة 290 حصاناً، و420 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، على أن يتم أيضاً الإبقاء على محرك الأسطوانات الست بسعة 3.3 لترات، الذي يولد قوة 365 حصاناً، و510 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران.