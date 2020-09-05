«جوست رولز - رويس» الجديدة.. لمسات أكثر نعومة ومصد رياضي

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «رولز - رويس» البريطانية، أخيراً، عن طراز عام 2021 من سيارتها الفارهة «جوست»، في طراز حافظت من خلاله الشركة على العراقة التي تتمتع بها مركبتها، مع ملامح أكثر حدة، وخطوط عصرية، إضافة إلى الاعتماد على هيكل مصنوع من الألمنيوم يتمتع بالصلابة والمرونة.

وحصلت «جوست» الجديدة على شبك أمامي بتصميم تقليدي، وإنما بلمسات أكثر نعومة، كما حصلت المقدمة على تصميم محسن للمصابيح العاملة بتقنية «LED» الليزيرية، فضلاً عن مصد أمامي بلمسة رياضية.

ونجحت «رولز - رويس» في منح مركبتها الجديدة، توزيعاً مثالياً للوزن، بنسبة 50% في الأمام، ومثلها في الخلف، ما يضيف متعة وتحكماً أكبر في القيادة، فضلاً عن إضفاء مستويات عالية من الراحة لركاب المقصورة. كما وفّرت الشركة البريطانية لسيارتها ميزات حديثة تشمل نظام التعليق الهوائي، ونظام الدفع الكلي، ونظام التوجيه الرباعي، والمكابح ذاتية التجفيف.

وزوّدت السيارة بمحرك مكون من 12 أسطوانة، بسعة 6.75 لترات، ويدعم بـ«تيربو» مزدوج، يضمن إنتاج قوة 563 حصاناً، و850 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيكي مكون من ثماني سرعات، يتم دعمه بنظام مساعد عبر الأقمار الاصطناعية، في نظامٍ يتولى اختيار «ترس» السرعة المناسب، بالاعتماد على تحليل بيانات وخرائط «GPS» أثناء السير على الطرقات والمنعطفات.