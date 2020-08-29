«دودج» تمنح محرك «رام 1500 تي آر إكس» قوة 702 حصان

المصدر: إعداد : جوني جبور

واصلت «شركة دودج الأميركية» تعزيز حضورها القوي على صعيد سوق الشاحنات الرياضية، بالكشف عن طراز «رام 1500 تي آر إكس» المزود بمحركات تعمل بنظام «هيلكات» المكونة من ثماني أسطوانات بسعة 6.2 لترات، والمعززة بـ«سوبر تشارج» تضمن إنتاج قوة هي الأعلى ضمن هذه الفئة من المركبات، لتصل إلى 702 حصان.

ويضمن نطاق قوة المحرك حصول الشاحنة على تسارع مثالي يعكس الصبغة الرياضية التي تتمتع بها، إذ يمكن للمركبة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.7 ثوان.

وتأتي «رام 1500 تي آر إكس» مع هيكل ضخم، وأكثر عرضاً بنحو ثماني بوصات عن الطراز القياسي، كما زودت المركبة بنظام تعليق متطور، وإطارات عريضة من قياس 35 بوصة، صممت للتعامل مع أكثر التضاريس وعورة، إضافة إلى واقٍ من الحديد الصلب يحمي أسفل حيز المحرك، وماصّات صدمات (مخمدات) مستوحاة من سيارات السباقات المخصصة للطرق الصحراوية، ونظام سحب هواء جديد مزدوج المسارات بكفاءةٍ عالية، يؤمن تدفقاً مستمراً للهواء النظيف إلى المحرك من خلال الشبك الأمامي، وفتحة غطاء المحرك.