«Abt» تطلق نسخة معدلة من «أودي RSQ8-R» احتفاءً بميلادها الـ 125

المصدر: إعداد: جوني جبور

أطلقت شركة «Abt» نسخة معدلة من طراز «أودي RSQ8-R» المنتمية للفئة الرياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء، وذلك ضمن احتفالية الشركة العام المقبل بذكرى مرور 125 عاماً على ولادتها.

وأوضحت شركة التعديلات الألمانية، أن إنتاج النسخة المعدلة سيقتصر على 125 نسخة فقط على أن تمنح السيارة محركاً بمعدلات أداء أعلى، ينبض بقوة 740 حصاناً، بزيادة قدرها 140 حصاناً على المحرك الأساسي، يتزامن مع تقديم باقة من المكونات الإيروديناميكية المصنعة من ألياف الكربون الشفاف.

وتطل النسخة المعدلة بتصميم جديد على كل من الواجهتين الأمامية والخلفية، عبر مكونات تتمتع بصبغة رياضية، تبرز بوضوح عبر الشفرة الأمامية المزدوجة أسفل المصد، تسهم في توزيع أفضل للهواء، بجانب حصول السيارة على معامل مقاومة هواء أقل، كما حصلت السيارة على جناح خلفي معدل، وحارث هواء مزدوج، يتضمن أنابيب شبكة العادم المزدوجة.

وواصلت التعديلات الديناميكية حضورها الواضح على الخطوط الجانبية مع تصميم جديد لمبيت العجلات أكبر اتساعاً، بجانب منح السيارة خلوصاً أرضياً أقل (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض)، بنحو 25 مليمتراً مقارنة بالطراز الأساسي.

وحصلت المقصورة على العديد من التعديلات طالت كلاً من الكونسول الوسطي والمقاعد، مع وضع رقم تسلسلي يشير إلى رقم النسخة التي يمكن للعميل الحصول عليها من أصل النسخة الـ125 المزمع إنتاجها.