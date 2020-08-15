«نيبولوس» تمنح «أودي آر آس سبورتباك» المعدلة قوة 962 حصاناً

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدمت شركة «نيبولوس» الألمانية نسخة معدلة من طراز عام 2020 لسيارة «أودي آر إس سبورتباك»، تتمتع بقدرات عالية، مع قدرة المحرك على إنتاج قوة تصل إلى 962 حصاناً، و1250 نيوتن/‏‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى. وأسهمت التعديلات التي أدخلتها «نيبولوس» على المحرك، المكون من ثماني أسطوانات، وبسعة أربعة لترات، والمعزز بالتوربو المزدوج، في رفع قوته الحصانية بنحو 362 حصاناً عن تلك التي ينتجها المحرك القياسي للسيارة، والتي ترافقت بزيادة معدلات العزم من 800 إلى 1250 نيوتن/‏‏‏‏متر، ما انعكس بدوره على تحسن معدلات الأداء، في ظل اكتفاء النسخة المعدلة بثلاث ثوانٍ فقط للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مقارنة بـ3.5 ثوانٍ، تستغرقها النسخة القياسية من «أودي آر إس سبورتباك» لبلوغ السرعة ذاتها انطلاقاً من الثبات.

كما قدمت «نيبولوس» كسوة خارجية، مكونة من غلاف أسود غير لامع، موضوعة على طلاء أسود معدني، ومتبوعة بطبقة أخرى من الزخارف الفضية المصقولة، وذلك بعد أن تم إنشاء تصاميم الزخارف بالتعاون مع شركة «811 ديزاين». كما زودت النسخة المعدلة بنظام تعليق معدل، أسهم في منح السيارة خلوصاً أرضياً أقل ارتفاعاً عن النسخة القياسية.