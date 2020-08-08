«شيلبي» تقدم إصداراً خاصاً من «موستنغ جي تي» بقوة 811 حصاناً

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت شركة «شيلبي» الأميركية، عن تقديم إصدارات «Signature» الخاصة بطرازي «فورد موستنغ جي تي 350»، و«جي تي 500»، وجاءا بمستويات أعلى على صعيدي التصميم والأداء، وحصلا على مزيد من المزايا الحصرية. ويستند الإصداران الى محرك محدث مكون من ثماني أسطوانات بقوة 5.2 لترات، مع تحسين أداء الـ«سوبر تشارجر» الكفيل برفع القوة الحصانية للمحرك لتصل إلى 811 حصاناً.

وأوضحت «شيلبي»، أن العديد من التحسينات الأخرى، تم إدخالها على السيارة بجانب نطاق المحرك، من ضمنها تعزيز نظام التعليق، وزيادة عاملي الراحة والثبات أثناء القيادة، لتبرز تلك التحسينات مع الطراز الأعلى «جي تي 500»، والذي جاء مع غطاء محرك مصنع من ألياف الكربون، بوزن أخف، يصل إلى 13.6 كيلوغراماً، مقارنة بالغطاء الموجود في النسخة القياسية، بالإضافة إلى تزويده بعجلات رياضية قياس 20 بوصة، وشرائط سباق وإطارات جديدة عالية الأداء، ومقاعد جلدية ذات بنية رياضية.

وقدمت «شيلبي» للإصدار الأدنى «جي تي 350» تحديثات طالت نظام التعليق، وعجلات من قياس 19 بوصة، وإطارات رياضية ومقاعد جلدية جديدة.

وأشارت إلى أن القيمة السعرية للتحديثات التي أدخلتها، تراوح بين 10 آلاف دولار (36.7 ألف درهم) للطراز الأدنى، تضاف إلى قيمة سعر السيارة الأصلي، و30 ألف دولار (110 آلاف درهم) للطراز الأعلى.