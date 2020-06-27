«لامبورغيني» تكشف عن نسخة خاصة من «Urus»

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت شركة «لامبورغيني»، الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارات السوبر رياضية، النقاب أخيراً، عن نسخة خاصة من مركبتها «Urus» المنتمية إلى الفئة الرياضية المتعددة الأغراض. وحملت النسخة اسم «Pearl Capsule»، فيما جاءت بألوان طلاء خاصة وتجهيزات محسنة. وأوضحت الشركة أن النسخة الجديدة المخصصة كطرازٍ لعام 2021، تمتاز بألوان طلاء حصري فائق اللمعان، مع توافر باقة خيارات بين الأصفر، والبرتقالي، والأخضر، بحيث تتباين هذه الألوان بشكل جذاب مع اللون الأسود الفائق اللمعان الذي يغطي السقف، و«ناشر» الهواء الخلفي ومكونات الـ«إيروديناميكية» الهوائية. وتتوج الملامح الخارجية، بمخارج مجموعة عادم رياضية ذات لون رمادي مطفأ، وعجلات كبيرة من قياس 23 بوصة، مع تطعيمات بلون الهيكل نفسه. بدورها، تزدان المقصورة الداخلية للسيارة، بتجهيزات ثنائية اللون، وخيوط حياكة متباينة، مع ظهور الشعار على كسوة المقاعد المصنعة من فرش «إلكانتارا» الفاخر، كما حظيت المقصورة بحُليات مصنعة من ألياف الكربون، وأسطح ألمنيوم مطلية باللون الأسود.

كما تتضمن النسخة الخاصة، التجهيزات القياسية ذاتها على صعيد تقنيات السلامة والأنظمة، والموجودة في الطراز الأساسي «Urus»، ومن أبرزها باقة الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق «إيه دي إيه إس»، إضافة إلى شاشة عرض رأسية «إتش يو دي» تتولى عرض البيانات التي يحتاجها السائق على الزجاج الأمامي، وعلى مستوى نظره، ما يمنحه تركيزاً أكبر على عملية القيادة.

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