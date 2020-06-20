«نيسان» تكشف عن طراز 2021 من «إكس ــ تريل»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة نيسان اليابانية» عن طراز عام 2021 من مركبتها «إكس - تريل»، المنتمية إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، في طراز حصل على العديد من الإضافات التقنية الجديدة، فضلاً عن تحسينات أدخلت على صعيد الهيكل الخارجي.

وتعكس خطوط المقدمة مدى الاهتمام الذي أولته «نيسان» في طراز 2021، سواء على صعيد التعديلات البصرية، أو على صعيد تحسين عوامل الانسيابية الهوائية، وذلك مع شبك أمامي بطابع «في موشن» يمثل الهوية المعاصرة لمركبات «نيسان»، إضافة إلى مصد أمامي تمت إعادة صياغته بالكامل، جاء أكبر حجماً، وبفتحات جانبية منحوتة وذات بنية تعزز من الإيروديناميكية الهوائية خلال القيادة بسرعات عالية، والتي جاءت بدورها متكاملة مع تصميم جديد كلياً لكل المصابيح الأمامية ذي بنية منحنية، تتماشى مع الخطوط الناعمة والمنحنية لكل من غطاء المحرك وحيز واقي العجلات. بدورها، حظيت المقصورة بالعديد من التقنيات المتقدمة، تبرز في الفئة الأعلى من طراز 2021، مع شاشة عرض في لوحة العدادات من قياس 12.3 بوصة، وأخرى وسطية تعمل باللمس قياس تسع بوصات، خاصة بنظامَي المعلومات الترفيهي والملاحة.

وتستند «إكس - تريل 2021» في استخلاص قوة 181 حصاناً، إلى محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2.5 لتر، يتصل بناقل حركة «CVT».

johni_jabbour@yahoo.com