لاند روفر ديسكڤري سبورت 2020 تضيف ميزات تقنية عالية الأداء

المصدر: فراس النعسان - دبي

طرحت مطلع العام الجاري لاند روفر سيارتها ديسكفري سبورت المحدثة، والمزودة بتحديثات عصرية تتناسب مع اسم الصانع البريطاني العريق.

التصميم الخارجي

يحافظ التصميم الخارجي لسيارة لاند روفر ديسكفري سبورت الجديدة على هوية التصميم الناعم مع إدخال تحديثات شملت الصدامات الأمامية والخلفية التي حملت خطوطاً مختلفة عن الموديلات السابقة، إلى جانب أضواء الـ LED، ومصباحي الضباب الطوليين في المقدمة.

السيارة بالتصميم الحديث تمنح لاند روفر ديسكفري سبورت شخصية رياضية جاذبة للغاية مع الإبقاء على ملامح SUV القوية ورفع السيارة عن الأرض أكثر من السابق، وتوفيرها في السوق بإطارت كروم 21 إنش.

التصميم الداخلي

من الداخل أصبحت لاند روفر ديسكفري سبورت مختلفة للغاية وذات شخصية تقنية غاية بالتطور، وتم إدخال اللوحات متعددة الوظائف التي تعمل باللمس.

ولعل توافر الشاشة الرقمية قياس 10 إنش من أهم التغييرات الداخلية في السيارة، وهي تقدم تجربة خدمية وترفيهية عالية التقنية، ويساندها في الأداء لوحة عدادات رقمية جديدة أمام السائق تعطي مؤشرات كاملة لحركة السيارة وتنبيهات الأمان، والمعلومات المهمة أثناء القيادة لتجنب الأعطال.

المقود ثلاثي الأضلع في لاند روفر ديسكفري سبورت أصبح مكسواً بخامة جلدية فاخرة، وتم الإبقاء على مقبض الجير كرستالي معدني أنيق.

وفي الداخل أيضاً، زودت السيارة بمقاعد جلدية فاخرة للغاية مصنوعة من ألياف البوليستر المريحة للسائق والركاب، خاصة أنها مزودة بالتبريد والتدفئة، مع ميزة التدليك للمقعدين الأماميين، وأصبح الشحن اللاسكلي للهاتف ميزة قياسية في السيارة، مع توفير الربط السريع بين الهاتف والشاشة الذكية.

المحرك القوي

محرك لاند روفر ديسكفري سبورت لا زال رباعي الأسطوانات بقوة 246 حصاناً، وهو يقدم تجربة أداء مميزة على الطريق بفضل نظام (تيربو تشارجد)، مع 9 سرعات أوتوماتيكية.



المحرك سعة 2.0 ليتر يساعد السيارة على التوفير في البنزين بشكل واضح، وكذلك نظام القيادة الاقتصادي يساعد في التوفير داخل المدينة.

ميزات إضافية

من أهم الميزات التي أدخلت على لاند روفر ديسكفري سبورت كاميرا الوقوف 360 درجة التي تساعد في كشف المكان من كل الجوانب، وكذلك نظام ClearSlight الذي يحول المرآة الداخلية إلى كاميرا مساعدة، ومساعدة السائق على الثبات في خط السير، وتنبيهات الأمان لمنع الاصطدام.