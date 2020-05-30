«بي إم دبليو» تقدم نظاماً هجيناً لمحركات طراز «جي تي 2021»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «بي إم دبليو» الألمانية عن طراز عام 2021 من مركبة الفئة السادسة «جي تي» GT، الشهيرة عالمياً بفئة «جران توريزمو».

جاء الطراز الجديد بتصميم محدث على صعيد المكونات الخارجية والداخلية، ونظام هجين معدل كلياً في جميع خيارات محركاته، يستند إلى مولد كهربائي بجهد 48 فولت، ليتيح إنتاج قوة أكبر بنحو 11 حصاناً، تضاف إلى إجمالي القوة التي تنتجها خيارات محركات الوقود الاحتراقي العاملة في هذا الطراز.

وظهرت التحديثات الخارجية مع شكل جديد لشبكة التهوية، والمصابيح الأمامية، مع حزمة «M» الرياضية، وشبكة عادم ذات تصميم يماثل شبه المنحرف، إضافة إلى تصميم جديد لشبكة «حارث» الهواء الخلفي السفلي، ليوفر مزيداً من حلول الإيروديناميكية الهوائية.

وجهزت «بي إم دبليو» مقصورة سيارتها الجديدة بحزمة رقمية مع شاشة عرض في لوحة العدادات، وأخرى مركزية، بقياس 12.3 بوصة لكل منهما، مع إضافة أزرار تحكم بتصميم محدث في الكونسول الوسطي، وصولاً إلى خيار الحصول على عجلة قيادة بطابع رياضي وكسوة جلدية، فضلاً عن أزرار متعددة الوظائف تمت إعادة تصميمها وترتيب موضعها. وتشتمل المعدات القياسية الأخرى في المقصورة على مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً، إضافة إلى إضاءة محيطية داخلية بطابع ديناميكي، وسقف زجاجي بانورامي، كما تم تحديث العديد من الأنظمة الذكية المساعدة للسائق. وتتصل جميع خيارات المحركات في طراز 2021، بناقل حركة أوتوماتيكي (ستيب ترونيك) مكون من ثماني سرعات، كما يتوافر خيار نظام الدفع الرباعي، فضلاً عن احتواء الهيكل على نظام تعليق هوائي في المحور الخلفي، وإتاحة توافر النظام ذاته وبشكل اختياري في محور العجلات الأمامي.

الأبعاد الخارجية

جاء طراز عام 2021 بطول إجمالي يبلغ 5.09 أمتار، وقاعدة عجلات 3.07 أمتار، إضافة إلى جناح خلفي ينفتح تلقائياً عند بلوغ المركبة حاجز سرعة 120 كيلومتراً في الساعة. كما يتطابق حجم صندوق الأمتعة مع الجيل السابق، ويتوافر بسعة 600 لتر، مع إمكانية زيادة السعة التخزينية إلى 1800 لتر بعد طيِّ المقاعد الخلفية.