«ريو 2021».. أول سيارة من «كيا» تعمل بمحرك هجين

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة كيا الكورية الجنوبية»، عن طراز عام 2021 من مركبتها «ريو»، المنتمية إلى فئة السيارات «الهاتشباك» الخماسية الأبواب، والذي حظي بترقية كبيرة طالت المكونات الخارجية والداخلية، إضافة إلى تحسينات على وحدات الطاقة، على أن يتم طرح السيارة في الأسواق خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ومنحت «كيا» الطراز الجديد شبكة «أنف النمر» الشهيرة، وإنما بشكل أضيق مقارنة بالطرز السابقة، إضافة إلى مصدٍّ أمامي أكثر اتساعاً، وأغطية جديدة لمصابيح الضباب، مع مصابيح أمامية جديدة بالكامل تعمل بتقنية «LED»، وتتضمن مصابيح «DRL» مدمجة.

وقد حصلت المقصورة على ترقية بصرية وتكنولوجية، مع شاشة لمسية وسطية بقياس ثماني بوصات، تتكامل مع شاشة رقمية عالية الدقة في مجموعة العدادات من قياس 4.2 بوصات، إضافة إلى تقديم نسخة مطورة من نظام الترفيه الذي يتيح إمكانية الولوج للهواتف الذكية عبر تطبيقَيْ «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، تقابلها خيارات لونية للمقاعد والإضاءة المحيطية، تبرز مع اللون الأزرق الجديد.

ميكانيكياً.. باتت «ريو 2021» أول سيارة بتاريخ العلامة التجارية «كيا» تعمل بمحرك كهربائي هجين، مؤلف من محرك وقود احتراقي بسعة «لتر»، ونظام «MHVE» الكهربائي بجهد 48 فولت، ينتجان معاً قوة 120 حصاناً.

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