«كيا K5» تصل أسواق المنطقة بهيكل رياضي جديد

المصدر: إعداد: جوني جبور

سجلت أسواق المنطقة، أخيراً، طرح الجيل الأحدث من طراز «كيا K5»، المنتمية إلى فئة «السيدان» المتوسطة الحجم، والتي حصلت على تصميم جديد للهيكل الخارجي، ومقصورة زاخرة بتقنيات متطورة، وخيارات من محركات البنزين المتصلة بمجموعة نقل حركة جديدة بتقنية «سمارت ستريم».

وتأتي «K5» الجديدة، استكمالاً للنجاحات التي حققها الطراز منذ طرحه للمرة الأولى عام 2010، مع جيل ثالث حصل على مفاهيم تصميمية تعزز الحضور الرياضي للسيارة، و«مقدمة» بشكل متطور من «أنف النمر» الذي يمثل علامة طرز «كيا» الحديثة، ومصابيح «إل إي دي» مدمجة مع الشبك الأمامي، وأضواء تشغيل نهارية مصممة على شكل مؤشر «نبض القلب» للتعبير عن المستويات العاطفية المترتبة على تصميم هذه السيارة.

وحصلت «كيا K5» على زيادة في الأبعاد الخارجية، جاءت بمقدار 50 ملليمتراً على الطول الإجمالي الذي أصبح 4.9 أمتار، مع زيادة في العرض بنحو 25 ملليمتراً ليصبح 1.86 متر، فيما ازدادت قاعدة العجلات بمقدار 45 ملليمتراً لتصبح 2.85 متر، يقابلها خفض في الارتفاع الإجمالي يقف عند 1.44 متر، ما أكسب المركبة مزيداً من ديناميكيات القيادة والثبات المقترنة برحابة وراحة أكبر على صعيد ركاب المقصورة. وتوافر الطراز الجديد بخيارات عدة من نواقل الحركة «سمارت ستريم» التي توفر ثقة وكفاءة أكبر، وضبطٍ أفضل للأداء، والمتصلة بخيارين من المحركات رباعية الأسطوانات، تراوح سعاتها بين لترين و2.5 لتر، تنتج نطاق قوة يراوح بين 152 و194 حصاناً.