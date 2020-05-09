«برابوس» تكشف عن إصدار محدود معدّل عن «Smart EQ Fortwo»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة برابوس الألمانية» لتعديل المركبات، النقاب عن طرازها «Ultimate E»، الذي يعد بمثابة نسخة معدلة من المركبة الكهربائية «Smart EQ Fortwo»، والمنتمية إلى فئة السيارات المدمجة القابلة للكشف.

وأوضحت «برابوس» أن نسختها المعدلة المنتمية تأتي في إصدار محدود يبلغ 50 نسخة، وتمتاز ببنية عريضة تظهر ملامحها بشكل رئيس على واقيات العجلات الأمامية والخلفية، والعتبات الجانبية، إضافة إلى حصول «Ultimate E» على عجلات كبيرة الحجم من قياس 18 بوصة.

ولفتت الشركة إلى تصميم جديد لخطوط المقدمة والواجهة الخلفية للمركبة، ما يعزز من الصبغة الرياضية لها، وتبرز مع مصد أمامي أعيد تصميمه بالكامل، ومصد خلفي ذي بنية ضخمة يتضمن حارث هواء سفلياً يوفر مزيداً من حلول الإيروديناميكية الهوائية.

وتعتمد النسخة المعدلة على محرك كهربائي بقوة 92 حصاناً، فيما يبلغ عزم الدوران الأقصى للمحرك 180 نيوتن/‏متر، ما يضمن للمركبة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 10.9 ثوانٍ، في حين توفر البطارية الكهربائية للسيارة مدى سير يبلغ 125 كيلومتراً.

وأشارت «برابوس» إلى أن مركبتها ستطرح في الأسواق بسعر يبدأ من 60 ألف يورو (نحو 238 ألف درهم).