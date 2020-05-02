«تويوتا» تكشف عن طراز 2021 من «يارس كروس»

المصدر: إعداد : جوني جبور

أزاحت «شركة تويوتا اليابانية» الستار عن سيارتها الجديدة كلياً «يارس كروس»، كطرازٍ خاص بعام 2021، المنتمي إلى فئة سيارات «كروس أوفر»، والمبني على قاعدة طراز «يارس هاتشباك»، مع مساحة داخلية أوسع، وبنظام دفع رباعي يأتي ضمن المواصفات الاختيارية، على أن يتم طرح السيارة في الأسواق خلال العام المقبل.

وتعد «يارس كروس» العضو الثالث ضمن سلسلة طرز «يارس» بعد الطراز الأساسي «يارس»، وطراز «يارس جي آر» الرياضي، مع تمايز أكبر في الخطوط التصميمية يعزز من هويتها المنتمية إلى فئة «كروس أوفر»، سواء بحصولها على هيكلٍ خارجي أطول وأعرض مقارنة بـ«يارس» و«يارس جي آر»، أو على صعيد ملامح «مفتولة العضلات» على مبيت العجلات، مستفيدة من خلوص أرضي (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض) يرتفع بمقدار 30 ملليمتراً مقارنة ببقية طرز «يارس»، فضلاً عن أنه يمكن لصندوق الأمتعة أن يتسع حمولة يصل حجمها إلى 390 لتراً.

وتستند السيارة الجديدة، وبشكل قياسي الى نظام الدفع الأمامي، مع إمكانية حصول المتعاملين على خيار نظام الدفع الرباعي، في ميزة قلّما نشهدها في فئة سيارات «كروس أوفر» الصغيرة. وزودت «تويوتا» سيارتها الجديدة بوحدة طاقة هجينة تجمع بين محرك وقود احتراقي مكون من ثلاث أسطوانات بسعة 1.5 لتر، تتضافر جهوده مع مولد كهربائي لينتجان معاً قوة 116 حصاناً.