«بي إم دبليو» تزوّد «إم 2 كومبيتيشن» بباقة تمنحها سمات رياضية

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت «شركة بي إم دبليو الألمانية» عن تقديم باقة «M Performance» لمركبتها «M2 Competition»، بما يضمن لها الحصول على مزيد من القوة والسمات الرياضية.

وأوضحت الشركة أن باقة «M Performance» الجديدة تتألف من نوابض وممتصات صدمات تساعد على خفض السيارة المنتمية لفئة الـ«كوبيه» المدمجة نحو 20 ملليمتراً، مع حصولها كذلك على مكابح أكثر قوة. كما تضم الباقة مواد مصنعة من ألياف الكربون، ما يسهم في خفض الوزن الإجمالي للسيارة، وإضفاء مزيدٍ من السمات الرياضية عليها.

وتبرز المكونات التي تمت صناعتها من ألياف الكربون، مع كل من السقف، وغطاء حيز المحرك، وغطاء الصندوق الخلفي، والشفرة الأمامية السفلية، والعتبات، وأغطية المرايا الجانبية، وناشر الهواء الخلفي.

وتمتاز النسخة الجديدة بطلاء «M» الشهير ذي اللونين الأزرق الفاتح والأحمر الداكن، إضافة إلى عجلات من قياس 19 بوصة، ومقصورة داخلية تتألق مع مقود يتضمن شاشة مشتقة من عالم السباقات، وكسوة من جلود «إلكانترا» الفاخرة.

وتستند السيارة في استخلاص قوتها البالغة 410 أحصنة، الى محرك سداسي الأسطوانات بسعة ثلاثة لترات ومعزز بشاحن «توربو» مزدوج، يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.2 ثوانٍ.