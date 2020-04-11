«ماكلارين»: 249 نسخة من «إيلفا».. والسعر 6.2 ملايين درهم

المصدر: إعداد : جوني جبور

أعلنت شركة «ماكلارين» البريطانية عن خفض إنتاج سيارتها السوبر رياضية (إيلفا)، ليقتصر على 249 نسخة فقط، عوضاً عن 399 نسخة كان من المقرر إنتاجها سابقاً، وذلك بهدف منح السيارة مزيداً من سمات الإنتاج الحصري المحدود الإصدار.

وأخضعت الشركة خطط إنتاج سيارتها السوبر رياضية الجديدة، إلى إعادة تقييم، بما يضمن للمتعاملين الراغبين في دفع 1.69 مليون دولار (6.2 ملايين درهم) ثمناً للنسخة الواحدة، الحصول على مزيد من التفرد و«الحصرية».

وتستمد السيارة نطاق قوتها البالغ 804 أحصنة و800 نيوتن/‏‏‏متر عزم دوران، من محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات، ومعزز بشاحني «توربو»، فيما يضمن نطاق القوة للسيارة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر/‏‏‏ساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ، وبلوغ سرعة 200 كيلومتر في غضون 6.7 ثوانٍ.

وتمتلك «إيلفا» تصميماً فريداً، لعدم امتلاكها سقفاً وزجاجاً أمامياً وجانبياً، كما تتمتع بتقنيات متفوقة، عبر تزويدها بنظام «ماكلارين» لإدارة الهواء النشط، الذي يتولى إبعاد التيارات الهوائية عن المقصورة، وتوفير تحكم مثالي في تدفق الهواء، بما يضمن المساعدة في تبريد المحرك، وتوليد تيارات هوائية تنساب بسلاسة نحو الخلف، تمنح السيارة مزيداً من الثبات عند السرعات العالية.