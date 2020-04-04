«مرسيدس» تكشف عن طراز جديد من «إس إل» بسقف قماشي

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت «شركة مرسيدس الألمانية» النقاب عن الطراز الأحدث من سيارتها «إس إل»، الذي تولت تطويره شركة «إيه إم جي» AMG، الذراع الرياضية في «مرسيدس». ويتألق الطراز في نسخة «رودستر» ذات سقف قماشي قابل للكشف.

وأوضحت الشركة أن «إس إل» الجديدة، المخطط إطلاقها في الأسواق عام 2021، تتشارك العناصر التقنية نفسها مع النسخة المقبلة من «مرسيدس» AMG GT، على أن يعتمد كلا الطرازين على منصة الإنتاج نفسها التي تحمل اسم «MSA»، بحيث يقتصر التقارب من الناحية التصميمية مع الطراز السابق، على تصميم نجمة «مرسيدس» في المقدمة، تقابلها خطوط متطورة وأكثر «عدائية» للملامح الرياضية.

وتعتمد «مرسيدس إس إل» الجديدة على خيارين من المحركات: محرك الأسطوانات الثماني بسعة أربعة لترات وينتج قوة 469 حصاناً، ومحرك الأسطوانات الست بسعة ثلاثة لترات وينتج قوة 367 حصاناً.

وأشارت «مرسيدس» إلى إمكانية الاستعانة مستقبلاً بمحركات كهربائية تتضافر جهودها مع محركات الوقود الاحتراقي، وذلك ضمن نظام الدفع الهجين، إضافة إلى تقديم نسخة كهربائية بالكامل. إلا أن الشركة الألمانية لم تفصح عن أي بيانات تتعلق بلائحة الأسعار، أو بتلك المتعلقة بمعدلات استهلاك الوقود، ونسب الانبعاثات الغازية الصادرة عن عوادم السيارة.