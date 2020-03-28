الصين تحصل على طراز خاص من «مايباخ» رغم تداعيات «كورونا»

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت «مرسيدس- بنز» الألمانية، عن توفير إصدار خاص للأسواق الصينية من طراز عام 2021 لسيارتها «مايباخ»، وذلك رغم انتشار وباء فيروس «كورونا» الذي بدأ من الصين وتحديداً من مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي.

ويحمل الإصدار الخاص بالسوق الصينية اسم «Collector’s Edition»، ويستند إلى طراز «مايباخ إس 450- 4 ماتيك» المبني أساساً على طراز «مرسيدس مايباخ إس كلاس».

وتعتبر الصين أكبر الأسواق العالمية على صعيد السيارات، ما يجعل منها وجهة لكبرى شركات صناعة السيارات، ومن ضمنها «مايباخ» التي خصصت نسخة الإصدار الخاص «Collector’s Edition» الذي يعتمد ميكانيكياً على نطاق المحركات الهجينة، والمكونة من محرك وقود احتراقي سداسي الأسطوانات بسعة ثلاثة لترات والمعززة بشاحن توربيني مزودج، تتضافر جهوده مع مولد كهربائي بقوة 48 فولتاً، ينتجان معاً قوة 367 حصاناً، و500 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران، على أن يتولى نقلها إلى العجلات الأربع، ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات.

ويأتي الإصدار الخاص، مع شبك أمامي بتصميم مختلف، وهيكل مطلي باللون البني، وعجلات بتصميم مميز من قياس 20 بوصة، فيما تحمل اللمسات الداخلية، كسوة جلدية فاخرة بلون بني، وتطريزات بشعار «مايباخ» على مساند الرأس، بجانب لمسات خشبية وغيرها من الإضافات الفارهة.