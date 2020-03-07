«أودي» تقدّم الجيل الرابع من «A3 سبورت باك»

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدمت «أودي» الألمانية، الجيل الرابع من سيارتها «A3 سبورت باك» المنتمية لفئة سيارات الهاتشباك الرياضية المدمجة، وذلك كطراز خاص بعام 2021، والذي حصل على جملة من التحديثات الخارجية والداخلية الجديدة، وبأبعاد أكبر من سابقه، بطول إجمالي يبلغ 4.34 أمتار، وبعرض 1.82 متر، وقاعدة عجلات تصل إلى 2.64 متر، ومساحة تخزين داخلية تتسع إلى 380 لتراً، مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية إلى 1200 لتر، بعد طي صف المقاعد الخلفية.

وتبرز سيارة الجيل الرابع، مع واجهة أمامية تحمل هوية سيارات «أودي» الحديثة، عبر شبك أمامي تحيط به مصابيح عصرية التصميم، مع أضواء «LED»، وفتحات هواء جانبية ومصد أمامي أقل عرضاً، وخطوط خلفية جاءت مع مصابيح بتصميم جديد ومصد عريض يتضمن في أسفله مشتت هواء، يعمل بالتزامن مع الجناح الخلفي المدمج مع السقف، في تعزيز كفاءة الإيروديناميكية الهوائية.

وجاءت المقصورة مع الجيل الثالث من منصة المعلومات والترفيه الخاص بـ«أودي»، يمكن التحكم فيها عبر شاشة لمسية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية «Virtual Cockpit»، مع اتاحة الشركة الألمانية لعملائها خيار الحصول على شاشة عرض رأسية على الزجاج الأمامي.

وميكانيكياً، تأتي السيارة قياسياً مزوّدة بمحرك «TFSI» بسعة 1.5 لتر، بقوة 150 حصاناً، مع خيارين من أنظمة الدفع بين الأمامي و«كواترو» الرباعي الدائم.