«هيونداي» تكشف عن طراز 2020 من سيارتها «i20»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «هيونداي» الكورية، أخيراً، عن طراز عام 2020 من سيارتها «i20»، وذلك تمهيداً لتدشينها بشكل رسمي خلال مشاركتها في معرض جنيف للسيارات في الشهر المقبل.

وحصلت «الهاتشباك» الجديدة على تصميم «رياضي حسي» جديد يمتاز بشبك أمامي بارز ومصابيح أمامية مسحوبة للوراء، وفتحات هواء ذات بنية ديناميكية وجريئة تواكب، من حيث القوة، الخطوط الجانبية للهيكل والجناح الخلفي المدمج مع السقف، بالإضافة إلى حصول السيارة على مصابيح خلفية متصلة بشريط ضوئي نحيف. وجاء طراز 2020 بأبعاد خارجية، أكبر من سابقه، مع زيادة في الطول والعرض الإجماليين، بالإضافة إلى حصول المقصورة الداخلية على مكونات أكثر تطوراً، مع لوحة عدادات رقمية من قياس «10.25 إنشات»، وشاشة معلومات خاصة بنظام الترفيه تتوافر بين قياسي 8 أو 10.25 بوصات. كما قدمت الشركة الكورية للمقصورة نظام إضاءة بتقنية «LED»، وخيار الشحن اللاسلكي للهواتف الخلوية.

وأشارت «هيونداي» إلى توافر سيارتها الجديد مع خيارين من المحركات، الأول، بسعة اللتر ومعزز بالتوربو وينتج قوة 99 حصاناً، والمحرك الثاني، الذي ينتمي لفئة المحركات الهجينة، وهو معزز بمولد بقوة 48 فولت، وينتج نطاق قوة إجمالي يصل إلى 118 حصاناً.

johni_jabbour@yahoo.com