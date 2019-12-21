الكشف عن «جيب جلاديتور 2020» بمهرجان ليوا الصحراوي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد «جيب جلاديتور 2020» الشاحنة الرياضية متوسطة الحجم والأكثر قدرة في تاريخ العلامة الأميركية، للقيادة على الطرقات الوعرة، للانطلاق في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالكشف عنها ضمن فعاليات مهرجان ليوا الصحراوي في أبوظبي، الذي يقام خلال الفترة من 26 الجاري، وحتى الـ10 من يناير المقبل.

وتأتي «جلاديتور» التي ستحمل شعار «Lunch Edition»، وسيتم عرضها على منصات «جيب» في المهرجان الصحراوي، مجهزة بكامل ملحقات «جيب» الأصلية، إضافة إلى قطع «موبار» تضمن لها الحصول على أعلى مستويات القدرة والأداء، وسيقتصر إنتاجها على 300 نسخة فقط. وتتوافر «جيب جلاديتور» بنسخة «إصدار الإطلاق» بخيارات لونية خارجية تتراوح بين الأسود، والأبيض الناصع، والفضي المعدني، والأحمر الناري، ولون الغرانيت الكريستالي المعدني، وصولاً لسقف صلب وأقواس عجلات بلون الهيكل.