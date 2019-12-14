«مرسيدس» تُطلق الجيل الجديد من «GLE» الكوبيه الصيف المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مرسيدس» عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها «GLE» الكوبيه خلال الصيف المقبل، والهادفة من خلاله الشركة الألمانية، لتعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، ومنافسة طرز بحجم «أودي كيو 8»، و«بي إم دبليو إكس 6»، و«بورشه كايين».

وحصلت المقصورة بدورها على تحسينات، بداية من شاشتين رقميتين، كلاهما 12.3 بوصة، خصصت الأولى للوح العدادات، والثانية لنظام الترفيه.

وتتوافر السيارة، باثنين من محركات الديزل سداسية الأسطوانات وبسعة الثلاثة لترات، والتي يراوح نطاق قوتها بين 272 و330 حصاناً. فيما جاءت محركات البنزين بين خياري محرك الأسطوانات الست الذي يولد قوة 435 حصاناً، والمعزز بمولد كهربائي «EQ Boost» يتيح 21 حصاناً و249 نيوتن/‏‏متر من القوة الإضافية التي يمكن استخدامها لفترات زمنية قصيرة. وقدمت «مرسيدس» خيار محرك ثماني الأسطوانات «AMG» الذي يضمن توليد قوة 612 حصاناً.