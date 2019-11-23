«أودي» تُطلق «S8» الجديدة نهاية الشهر الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أودي» عن إطلاق سيارتها «S8» الجديدة مع حلول نهاية الشهر الجاري، وبكلفة تبلغ 140 ألف يورو (569.6 ألف درهم)، على أن تعتمد السيارة ذات القدرات العالية على قاعدة السيدان «A8»، مع محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات معزز بشاحن توربو مزدوج. وأوضحت الشركة، أن محرك السيارة قادر على إنتاج قوة 571 حصاناً، و800 نيوتن/‏‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، ما يضمن للسيارة، الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.8 ثوانٍ.

وتسهم تقنية دعم المحرك بنظام دفع هجين معتدل مع بطارية 48 فولت ووظيفة إيقاف عمل الأسطوانات في منح محرك «S8» كفاءة أعلى، على صعيد خفض معدلات استهلاك الوقود. وتتمتع «S8» بتفاصيل جديدة على صعيد الهيكل الخارجي، تبرز مع شبك أمامي كبير الحجم ومصدين أمامي وخلفي يتضمنان فتحات تهوية كبيرة الحجم.