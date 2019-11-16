""جاكوار" تستعرض 6 طرز خلال معرض "دبي للسيارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت شركة "جاكوار"، خلال مشاركتها بمعرض دبي الدولي للسيارت لهذا العام، أحدث مجموعة من سياراتها. وأظهرت سيارات جاكوار الست المعروضة أحدث وأفضل ما تقدمه الشركة من الهندسة الممتازة والتصاميم الأنيقة. وجذبت سيارة "جاكوار XE" الجديدة انتباه زوار المعرض، وكذا سيارة جاكوار F-PACE SVR ذات القدرات الفائقة، وسيارة جاكوار F-TYPE الحائزة على الجوائز، وجاكوار XF، وجاكوار E-PACE، إضافة إلى السيارة الفائزة بجائزة "سيارة العام العالمية" جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل.



وتعد سيارة "جاكوار XF R-Sport" رباعية الإسطوانات 2.0، بمحرك بنزين فائق الشحن بالدفع الخلفي وقوة 250 حصان، معروضة بلون فوجي الأبيض، وتظهر المستوى الرفيع لديناميكيات وتصميم "جاكوار". وإضافة إلى بنيتها خفيفة الوزن، ومجموعات نقل الحركة عالية الكفاءة، والتكنولوجيا الحدسية، فإن مظهرها يجمع الأجزاء المعلقة القصيرة مع النسب المميزة وكفاءة الديناميكيات الهوائية.

كما تعرض بلون فوجي الأبيض سيارة "جاكوار XE R-Dynamic HSE" رباعية الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ومحرك البنزين فائق الشحن بالدفع الخلفي وقوة 250 حصان، وتوفر هذه السيارة المزيد من التكنولوجيا المتقدمة والقيمة المرتفعة، حيث يتميز مظهر سيارة "جاكوار XE" المعدل بحضور أقوى من خلال المصدات الأمامية والخلفية الجديدة، وفي الوقت نفسه تتميز المقصورة الداخلية بشاشة سائق تفاعلية بقياس 12.3 بوصة.

أما سيارة "جاكوار" الرياضية الأبرز، فهي "جاكوار F-TYPE R-Dynamic كوبيه"، ذات محرك البنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، بالدفع الخلفي وقوة 300 حصان، والتي تعرض بلون فوجي الأبيض أيضاً. وتجمع هذه السيارة بين النسب المثالية والتصميم البسيط والإبهار البصري، كما تقدم أداءً استثنائياً، ويمكن تخصيص هذه السيارة من خلال اختيار واحد من 18 لوناً ضمن لوحة الألوان الممتازة من قسم العمليات الخاصة.

وطرحت الشركة سيارة "جاكوار E-PACE SE" بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وتقنية الشحن الفائق، والدفع الرباعي بقوة 200 حصان، والمعروضة بلون فوجي الأبيض، حيث تضيف الطابع العملي للسيارات متعددة الأغراض إلى مظهرها الرياضي المميز. وبفضل هيكلها القاعدي ذي الاستجابة الممتازة، وتكنولوجيا مجموعة القيادة الرياضية، ما زالت سيارة "جاكوار E-PACE" من أكثر السيارات متعددة الأغراض المدمجة تميزاً بجاذبيتها وطابعها الرياضي.

وتعتبر "جاكوار I-PACE HSE" الكهربائية بقوة 400 حصان والدفع الكلي، المعروضة بلون فوتون الأحمر، أول سيارة متعددة الأغراض ومرتفعة الأداء كهربائية بالكامل. تتميز هذه السيارة بالأداء الرياضي المستدام، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، والطابع العملي لسيارة متعددة الأغراض بخمسة مقاعد.

أما سيارة "جاكوار F-PACE SVR" بمحرك البنزين ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر وقوة 550 حصان ونظام الدفع الكلي، والتي تُعرض بلون فيرنزي الأحمر، فهي أسرع وأقوى سيارة F-PACE حتى الآن، وتضيف المواصفات المنجزة من قبل قسم سيارات السباقات الخاصة ميزات ديناميكية هوائية من خلال المصدين الأمامي والخلفي، وجوانب الهيكل المنخفضة، والجناح الخلفي. فيما يوفر محرك البنزين ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر، دفعاً بقوة 550 حصان وعزم دوران يبلغ 680 نيوتن متر، لتكون قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/سا خلال 4.3 ثواني (أو من 0 إلى 60 ميل/سا خلال 4.1 ثواني)، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 283 كم/سا (176 ميل/سا)، ويوفر الهيكل القاعدي والديناميكيات الهوائية أفضل أداءٍ ممكن في مختلف الظروف.

