«برابوس» تُطلق نسخة معدّلة من «مرسيدس G Class»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «برابوس» الألمانية لتعديل السيارات، النقاب عن «أدفينتشر» «Adventure» النسخة المعدلة من طراز عام 2020 للفئة «G-class» من «مرسيدس».

وأوضحت الشركة أن نسختها المعدلة تمتاز بزيادة «الخلوص» الأرضي (المسافة بين أسفل السيارة وسطح الأرض) بنحو 40 ملليمتراً، فضلاً عن تزويدها بعجلات قياس 20 بوصة مصنّعة من معدن خفيف الوزن.

وقدمت «برابوس» للنسخة المعدلة إضاءة مدمجة بعتبة الصعود، إضافة إلى غطاء محرك مصنّع من ألياف الكربون. وطالت التعديلات نطاق المحرك المكون من ست أسطوانات، ما أسهم في زيادة قوته من 286 إلى 330 حصاناً.