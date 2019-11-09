«بي إم دبليو» تكشف عن نسخة «CS» من سيارتها الرياضية «M2»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «بي إم دبليو» الألمانية عن النسخة «CS» من طراز عام 2020 لسيارتها الرياضية المدمجة «M2»، بسعر يبدأ من 385.8 ألف درهم.

وأوضحت الشركة أن النسخة الجديدة تعتمد على محرك «توربو» مكون من ست أسطوانات، يضمن إنتاج قوة 450 حصاناً، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 500 نيوتن/‏‏‏‏‏متر، مع اكتفاء المحرك بمعدل استهلاك وقود يبلغ 9.4 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة، وهو ما ينتج عنه 214 غراماً من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد من المسافة المقطوعة.

وحصلت «CS» على غطاء محرك مصنّع من ألياف الكربون، ما منح السيارة التمتع بوزن أخف مقارنة بالنسخة القياسية، وبالتالي القدرة على تحقيق تسارع أفضل، والانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون أربع ثوانٍ، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 280 كيلومتراً في الساعة.