«MG HS».. سيارة رياضية بسعر يبدأ من 69.5 ألف درهم

المصدر: جوني جبور - دبي

شهدت أسواق الدولة طرح طراز عام 2020 من سيارة «إم جي إتش إس» MG HS، في طراز سعت من خلاله شركة «إم جي» MG البريطانية إلى إعادة تعريف مفهوم السيارة الرياضية في فئة المركبات المتعددة الاستخدامات «SUV»، عبر توفير مزيج من قوة الأداء، المقترنة بسعر اقتصادي للغاية يبدأ من 69.5 ألف درهم.

وينضم طراز «HS» إلى مجموعة «MG» على صعيد المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تضم أيضاً كلاً من «MG 5»، و«MG RS8».

ويجمع المظهر الخارجي لـ«MG HS» بين المنحنيات الناعمة، والخطوط الأنيقة التي تمتد من غطاء المحرك والمستوى السفلي من جانب السيارة، قبل أن ترتفع خطوط الانسيابية عند الاقتراب من الأجزاء الخلفية للمركبة، لتتكامل هذه المكونات مع مصابيح خلفية عصرية تتألف من 21 مصباحاً تعمل بتقنية «LED»، ليتعزز المظهر الرياضي عبر سبائك «كروم» على جانبي السيارة وأسفل المصد الخلفي.

بدورها، حصلت المقصورة على النهج التصميمي ذاته الذي يمزج بين الطابع العصري والمكونات الرياضية، والتي تبرز مع مقاعد رياضية ذات كسوة جلدية، وبنية مشتقة من عالم السباقات، و«عتلات» تتولى تغيير سرعات ناقل الحركة بصورة يدوية مثبتة خلف عجلة القيادة، لتتكامل الصبغة الرياضية مع مكونات فارهة تبرز مع فتحة سقف بانورامية، ونظام إضاءة محيط بتقنية «LED»، وجهاز تنقية للهواء، وصولاً إلى أنظمة سلامة تتضمن نظام استشعار المطر، ونظام الكشف عن النقاط العمياء للمرايا الجانبية، وميزة القفل المركزي، ومقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل كهربائياً بأربع وضعيات.

وحرصت العلامة البريطانية على تزويد سيارتها الجديدة بمحرك نشط معزز بشاحن «توربو» يضمن توليد قوة 231 حصاناً، والمتصل إلى ناقل حركة مزدوج سداسي السرعات، إضافة إلى توفير نمط قيادة «Super Sport» يتيح للسائق الحصول على معدلات مرتفعة من نسب العزم.

وواصلت «MG» تعزيز المكونات الرياضية في طراز 2020، وذلك بحصول السيارة على مكابح بلون أحمر ذات كفاءة وأداء عاليين قادرين على التعامل مع نطاق القوة التي ينتجها المحرك.

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