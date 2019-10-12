«فيات» تطلق نسخة احتفالية بمرور 70 عاماً على إنتاج «أبارث 695»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت شركة «فيات» بالذكرى 70 على طرح سيارتها الشهيرة «أبارث 695»، عبر إطلاقها لإصدار خاص من طراز عام 2020، حمل اسم «Abarth 695 70th Anniversaior»، وجاء ضمن فئة الإنتاج المحدود بـ1949 نسخة، وبسعرٍ يبدأ من 38 ألف دولار (139.5 ألف درهم) للنسخة الواحدة. وحصل إصدار النسخة الاحتفالية على تعديلات طالت الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية. كما جاءت السيارة الجديدة بطلاء خارجي يماثل تلك التي تم استخدامها في طلاء السيارة الأولى عام 1949، والمكون من مشتقات اللون العاجي المتدرج، إضافة إلى حصول السيارة على جناح خلفي كبير قابل للتعديل أوتوماتيكياً بين 12 وضعية مختلفة وبزوايا ميلان بين صفر و60 درجة، تتيح للسائق الحصول على قوى هوائية أكبر. وتستند النسخة الاحتفالية في استخلاص قوتها البالغة 178 حصاناً، الى محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر، معزز بشاحن توربو مزدوج، يضمن لها الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.7 ثوانٍ.