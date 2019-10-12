«شيفروليه» تكشف تفاصيل طراز 2021 من سيارتها «كولورادو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «شيفروليه» الأميركية رسمياً عن تفاصيل طراز عام 2021 من سيارتها «كولورادو».

وحرصت «شيفروليه» على منح سيارتها خيارات عدة من حيث التجهيزات، بعد أن جاءت النسخ «دبليو تي»، و«إل تي»، و«زد 71» بتصميم شبك أمامي جديد كلياً، إضافة إلى واجهة أمامية سفلية مختلفة عن تلك الموجودة في الطراز الأعلى «زد آر 2» الذي زود بخطافات سحب حمراء في الأمام، ونوابض وممتصات صدمات وأقفال تفاضلية أمامية وخلفية إلكترونية، ترفع من كفاءة السيارة وقدراتها على الطرق الوعرة. وتستند «كولورادو 2021» الى خيارين من محركات الديزل، تراوح سعتيهما بين 2.5 و2.8 لتر، وخيار المحرك العامل بوقود البنزين المكون من ست أسطوانات بسعة 3.6 لترات، والذي يعد الأقوى وينتج قوة 308 أحصنة.