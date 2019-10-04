ألتيما تيربو تكشف عن هوية جديدة في التصميم والأداء

المصدر: فراس النعسان - دبي

الانطلاقة الجديدة التي تشهدها نيسان في تصميم سيارتها، الأكثر شهرة شعبياً، "ألتيما" أصبحت تظهر بشكل أكثر قوة من خلال شخصية الفئة "تيربو 2.0" والتي تعتبر من الفئات الأقوى لهذه السيارة الرياضية الشابة.

الشكل الخارجي

الانطباع الأول عن هذه السيارة "ألتيما تيربو 2.0" يأتي من التصميم الخارجي للهيكل، والذي يبرز الهوية الرياضية الجديدة لهذه المركبة التي زودت بمصابيح LED وخطوط إنسيابية تلفت الأنظار.

ومن الأمام أصبحت السيارة أقل انخفاضاً قليلاً من الموديلات السابقة لتعطي ديناميكية أكبر في الحركة، وسط انسيابية رائعة للإضاءة الرئيسة، وإضاءة الضباب الدائرية المعتادة في نيسان ألتيما.

السيارة زودت في موديلات 2019 و2020 بمصد مصنوع من الكروم يجمع بين الحماية والأناقة، ومصدات جانبية أيضاً صنعت من الكروم إلى جانب الجناح الخلفي الذي يزيد من قوة الضغط السفلي لإضافة قوة دفع على الطرق السريعة.

أما من الصندوق الخلفي والإضاءة فقد تم تصميمهما وفق رؤية حديثة تنافس السيارة اليابانية من نفس الفئة، مثل تويوتا كامري، وهوندا أكورد، وهيونداي سوناتا، وهي أساسية لتجديد هوية ألتيما تيربو 2.0 مع الموديلات الحديثة.

فخامة المقصورة

من الداخل زودت نيسان سيارة ألتيما تيربو 2.0 الجديدة بمقاعد مختلفة عن السابق لتقليل الضغط على السائق، وإضفاء راحة أكبر أثناء القيادة، وعجلة قيادة ثلاثية الأضلع، ونظام معلوماتي ترفيهي يدعم نظامي أبل كار بلاي وآندرويد أوتو مدعم بشاشة عرض وسطية بقياس 8 إنشات تعمل باللمس ولوحة عدادات بتصميم جديد.

محرك قوي

أهم ما زودت به هذه السيارة هو محرك التيربو الجديد من انفينيتي ذو سعة 2.0 لتر والقادر على إنتاج قوة 248 حصاناً، وبذلك تتفوق هذه السيارة في الأداء عن منافساتها الأقرب في السوق من حيث العزم، وقوة المحرك، والتجهيزات التي يتمتع بها نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات الذي يزيد من متانة السيارة عند المنعطفات.

السيارة لديها مقومات الحداثة في التصميم والأداء، خاصة مع توافر أنظمة المكابح الأوتوماتيكية عند الرجوع إلى الخلف، ونظام مكابح الطوارئ، ونظام الأمان في تتبع المشاة والتحذير عند تغيير المسار، ونظام اكتشاف البقعة العمياء، ونظام التحذير عند الاقتراب من السيارات التي أمامها، بحيث تخفيف السرعة وتنبيه السائق على الفور.