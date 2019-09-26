بالصور: سيارة بوغاتي خاصة بالأطفال بسعر يتخطى 121 ألف درهم

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة بوغاتي "Bugatti" المتخصصة بصناعة السيارات السوبر رياضية أخيراً، عن أغلى سيارة مخصصة للأطفال حملت اسم "Bugatti Baby II" وخصصت ضمن فئة الإصدار المحدود بـ500 نسخة، وبسعر يبدأ للنسخة الواحدة من 33 ألف دولار أميركي (121.2 ألف درهم إماراتي).

وتدر صناعة المنتجات الخاصة بالأطفال بمختلف أنواعها، سواء الصناعات الغذائية أو الصناعات المخصصة لمستلزمات الأطفال، عوائد مالية ضخمة تضعها ضمن قائمة أغلى 10 صناعات دراً للأرباح المالية في العالم، ما شجع شركات عالمية ومن مختلف الاختصاصات ومنذ تسعينات القرن الماضي على الانخراط في هذه الصناعة بهدف زيادة الناتج المالي لديها، ومن ضمنها توجه شركات مختصة في صناعة السيارات لإطلاق نماذج مصغرة لسيارتها الأسطورية بالصورة ذاتها كشركة مورغن البريطانية في العام 2017 لسيارتها "EV3 Junior" التي تعمل بالكهرباء، ومثلت حينها أغلى سيارة خاصة بالأطفال في العالم بسعر بلغ حينها 9000 دولار أميركي (33.06 ألف درهم إماراتي)، قبل أن تتجه بوغاتي أخيراً لتحطيم الرقم القياسي العالمي بطرح "Bugatti Baby II" التي تعد نموذجاً مصغراً عن الطراز الأسطوري "Type 35 Lyon Grand Prix" الذي تم إنتاجه في العام 1924 وإنما مع بعض التعديلات الميكانيكية.

وتستمد سيارة الأطفال الجديدة من بوغاتي طاقتها من بطارية ليثيوم أيون مع خاصية استرجاع الطاقة، التي تضمن لـ "Bugatti Baby II" السير بسرعة قصوى تصل إلى 20 كيلومتراً في الساعة.

وتعد "Bugatti Baby II" ثمرة تعاون بين شركتي "بوغاتي" و"Little car Company" إلا أن اللافت في الأمر توفير ثلاث نسخ منها، بدايةً من النسخة القياسية التي يبدأ سعرهاً من 33 ألف دولار، وصولاً للنسخة "Baby II Vitesse" التي تمتلك هيكلاً خارجياً مصنعاً من ألياف الكربون، وانتهاءً بنسخة "Baby II Pur Sang" التي تمتاز بهيكل مصنع يدوياً من الألمنيوم، بالإضافة إلى مقعد جلدي وشارة مصنوعة من الفضة في الأمام، وجهاز تحكم عن بعد يمكن من خلاله إيقاف عمل المحرك في حال ذهب الطفل لأبعد مما يجب.