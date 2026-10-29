«الإمارات للدواء» تدعو إلى التوقف عن استخدام وشراء «ماء غريب» للأطفال

دعت مؤسسة الإمارات للدواء، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، الجمهور إلى التوقف عن استخدام منتج «Babies’ Magic Tea – Baby Sleep Gripe Water»، المعروف باسم «ماء غريب للنوم للأطفال»، والامتناع عن شرائه، والتحقق من رقم التشغيلة المتأثرة، وذلك عقب إعلان قرار سحبه أمس، بسبب اكتشاف مواد كحولية غير مُفصح عنها في المنتج، وعدم حصوله على موافقة تسويقية سارية في الدولة.

وأوضحت المؤسسة، في تنبيه نشرته اليوم، أن التشغيلة المتأثرة تحمل الرقم (25122bw)، داعية أولياء الأمور إلى التحقق من رقم التشغيلة المدون على عبوة المنتج، والتوقف عن استخدامه والامتناع عن شرائه في حال تطابقه مع الرقم المشمول بالسحب.

كما أكدت ضرورة التحقق من رقم التشغيلة حفاظاً على صحة الرضع وسلامتهم، فيما خصصت الرقم (80033784) للاستفسارات، والبريدين الإلكترونيين (pv@ede.gov.ae) و(info@ede.gov.ae) للإبلاغ عن أي آثار جانبية.