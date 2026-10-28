لاحتوائه على مواد كحولية.. «الإمارات للدواء» تسحب «ماء غريب» المخصص للأطفال

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء سحب تشغيلة متأثرة من منتج «Babies’ Magic Tea – Baby Sleep Gripe Water»، المعروف باسم (ماء غريب للنوم للأطفال)، والذي يُسوّق لتخفيف المغص والغازات والمساعدة على النوم، وذلك لاحتوائه على مواد كحولية غير مُفصح عنها وعدم حصوله على موافقة تسويقية.

وتفصيلاً، أصدرت مؤسسة الإمارات للدواء التعميم الإداري رقم 45 لسنة 2026، بشأن سحب تشغيلة متأثرة من منتج «Babies’ Magic Tea – Baby Sleep Gripe Water»، بسبب احتوائه على مواد كحولية غير مُفصح عنها، فضلاً عن عدم حصول المنتج على موافقة تسويقية سارية في الدولة.

ودعت المؤسسة جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي إلى الالتزام بما ورد في التعميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التشغيلة المشمولة بالسحب، وفقاً للتعليمات الصادرة.