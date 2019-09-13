المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

كشفت شركة «كونتيننتال» الألمانية، أمس، عن شاشة جديدة تحوّل مقصورة القيادة إلى مكتب جوال، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات المستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الشركة أن منصة (Integrated Interior Plattform)، المعروفة اختصاراً باسم (IIP)، تعرض البيانات المتعلقة بقيادة السيارة والتطبيقات المكتبية مثل البريد الإلكتروني والهاتف والرسائل في الوقت نفسه، كما أنها تقوم بالتحكم في العديد من الشاشات في مقصورة القيادة.

وأضافت أنه إذا كان السائق يتولى مهمة قيادة السيارة، فتظهر له الشاشة الجديدة بعرض السيارة بالكامل، حيث يظهر للسائق الشاشات التقليدية الخاصة ببيانات القيادة وصورة لمرآة الرؤية الخلفية، التي تعتمد على الكاميرات، مشيرة إلى أنه يتم التحكم في وظائف الشاشة عن طريق الإيماءات، إذ يمكن بحركة واحدة عرض محتويات خريطة الملاحة فائقة الدقة على الشاشة.

وذكرت الشركة أنه عند تشغيل وظيفة القيادة الآلية ترتفع الشاشة الى أعلى وتظهر التطبيقات المكتبية، لافتة إلى أنه يمكن للراكب الأمامي أيضاً الاستفادة من جميع الخدمات الرقمية.