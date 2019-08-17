«دودج» تعيد طرح أسطورتها «تشارجر دايتونا» بإصدار محدود

المصدر: جوني جبور - دبي

أكدت شركة «دودج» الأميركية عزمها إعادة طرح أسطورتها «تشارجر دايتونا»، وذلك بطرحها، اليوم السبت، نسخة احتفالية من هذه السيارة بالذكرى الـ50 لطرحها، وحددت إنتاجها ضمن فئة الإصدار المحدود بـ501 نسخة فقط، على أن تصل الأسواق العالمية مطلع 2020.

ويعود اسم «تشارجر دايتونا» إلى عام 1969، حينما قدمت «دودج» سيارتها التي تشتهر بجناحها الخلفي الكبير، ومقدمتها الضخمة والمدببة التي تتماشى مع القدرات العالية التي ينتجها محرك السيارة، قبل أن تعاود «دودج» الاحتفاء بمرور نصف قرن على طرح سيارتها، بإطلاق نسخة خاصة تحمل اسم «Dodge Charger Daytona 50th Anniversary Edition 2020»، تستند في بنائها إلى قاعدة طرازها الحالي «Dodge Charger SRT Hellcat Widebody» ذات القدرات العالمية من حيث الأداء والتسارع.

وتمتاز النسخة الاحتفالية بمكونات خاصة على صعيد عوامل الإيروديناميكية الهوائية، تبرز بوضوح في القسم الخلفي، مع تزويد السيارة بجناح خلفي كبير، وحارث هواء سفلي يتضمن شبكة العادم، وفتحات طولية واسعة على جانب المصد.

كما وفرت «دودج» لشريحة عملائها أربعة خيارات لونية للهيكل الخارجي، مع إمكانية طلبها باللون الأزرق اللامع الأصلي الذي اشتهر به طراز عام 1969، والمشهور باللون «B5 Blue»، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على عجلات كبيرة الحجم مصنعة من ألياف الكربون الخفيفة الوزن والعالية الصلابة من قياس 20 بوصة. ويواصل اسم النسخة الاحتفالية فرض نفسه على الحيز الداخلي للسيارة، بعد أن حصلت المقصورة على مقاعد مكسوة بجلد «الكانتارا» الفاخر والمطرز بحياكة زرقاء اللون تحمل اسم «دايتونا». كما قدمت «دودج» خيار جلد «النابا» الأسود لبقية مكونات المقصورة، والذي يأتي متناغماً من حيث اللون من المكونات المصنعة من «ألياف الكربون» التي تبرز بوضوح عبر أجزاء لوح القيادة والكونسول الوسطي.

وتستند السيارة، في استخلاص قوتها، إلى محركات «Hemi» الكبيرة الحجم ذات سعة 6.2 لترات والمعززة بشاحن التوربو، والكفيلة بدفع هذه السيارة إلى بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 332 كيلومتراً في الساعة، مع القدرة على الانطلاق من حالة الثبات إلى مسافة ربع ميل (402 متر) في غضون 7.8 ثوانٍ.

دايتونا 1969

اشتهرت «دودج تشارجر دايتونا»، التي تم إطلاقها للمرة الأولى عام 1969، بتصميمها المميز، خصوصاً على صعيد تزويدها بجناح خلفي كبير، يعزز قدرات الإيروديناميكية الهوائية، ومنح السيارة ثباتاً أكبر على السرعات العالية.

johni_jabbour@yahoo.com

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